Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit Bodrum'u ziyaret etti

        Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit ile Malta bayraklı Star Flyer isimli yelkenli Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit Bodrum'u ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit ile Malta bayraklı Star Flyer isimli yelkenli Bodrum ilçesine geldi.

        Rodos Limanı'ndan gelen 210 metrelik kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek gemide, ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 572 yolcu ile 403 personel bulunuyor.

        Malta bayraklı 111 metrelik yelkenli "Star Flyer" de Rodos Limanı'ndan geldi. Akşam saatlerinde Dalyan'a hareket edecek yelkenlide çoğunluğu ABD'li 145 yolcu ile 75 personel bulunuyor.

        Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turu yaptı, tarihi alanları gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Çağdaş Bodrum'da Anadolu Efes biletleri satışta
        Çağdaş Bodrum'da Anadolu Efes biletleri satışta
        Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılar Athena Tapınağı'nda sürdürülüyor
        Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılar Athena Tapınağı'nda sürdürülüyor
        15. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı
        15. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı
        Fethiye açıklarında ahşap gulet yandı
        Fethiye açıklarında ahşap gulet yandı
        Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı