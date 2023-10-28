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        Bodrum'da devrilen midibüsle otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:44
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        Bodrum'da devrilen midibüsle otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde ilerleyen Hasan Ö'nün kullandığı 48 VR 154 plakalı Bodrum Belediyesine ait resmi plakalı servis midibüsü devrildi.

        Karşı şeride geçen ve aydınlatma direğini deviren midibüs, seyir halindeki Erkan A. idaresindeki 48 AJG 471 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Aysel A. ve Ayaz A. (4) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yan yatan midibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

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