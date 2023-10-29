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        Fethiye'de yükseklik kazanım koşusu başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan yükseklik kazanım koşusunda bir sporcu dünyanın, diğer sporcu da Türkiye'nin zirvesi kadar irtifa kazanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:09
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        Fethiye'de yükseklik kazanım koşusu başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan yükseklik kazanım koşusunda bir sporcu dünyanın, diğer sporcu da Türkiye'nin zirvesi kadar irtifa kazanacak.

        Babadağ Teleferik ile Apple Türkiye işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Limit Sensin Koşu Takımı sporcuları Mahmut Yavuz ile Halil Aktan mücadele ediyor.

        Ölüdeniz sahilinden saat 00.01'de start alan sporcular Babadağ'ın zirvesine koşacak.

        24 saat içinde tamamlanması gereken etkinlikte Mahmut Yavuz, 5 kez Babadağ'ın zirvesine ulaşarak dünyanın en yüksek Everest Dağı zirvesi olan 8 bin 848 metre irtifa kazanacak.

        Halil Aktan da 3 kez Babadağ'ın zirvesine çıkarak Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'nın yüksekliği 5 bin 137 metreye ulaşacak.

        Sporcuların gün ağardıktan sonra, Babadağ'ın zirvesinden inişlerinin yamaç paraşütüyle gerçekleşeceği belirtildi.

        Türkiye'de ilk kez yapıldığı bildirilen koşunun, akşam saatlerinde tamamlanması hedefleniyor.

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