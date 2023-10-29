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        Muğla ve ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Muğla'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:23
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        Muğla ve ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Muğla'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayında katılımcılar ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sonrası konser düzenlendi ve havai fişek gösterileri yapıldı.

        Programa Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Fethiye

        Fethiye ilçesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

        Özgecan Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, meşalelerle Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı.

        Yürüyüş, Athena müzik grubunun konseri ile devam etti.

        - Bodrum

        Bodrum'da marina girişinde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

        Fener alayının ardından konser düzenlendi.

        - Ortaca

        Ortaca ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

        Evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden yürüyüşe katılanlara bayrak sallayarak destek verdi.

        Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ın da katıldığı kortej yürüyüşü Atatürk Bulvarı'nda son buldu.

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