Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Fethiyeİlçe
Hakemler: Emre Küçük, Berat Binbir, Hasan Genç
Fethiyespor: Anıl Demir, Mehmet Sacit Yolcu, Mert Çayir (Dk. 59 Cihan Kazan), Çağan Kayra Erciyas, Burak Albayrak, Berkay Samancı, Ömer Mert Gündüz (Dk. 46 Berat Satır), Aykut Uluç (Dk. 59 Burak Özduman), Özcan Yaşar, Sezer Özmen, Furkan Ceylan
Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir Elihoş, Muhammed Emir Özbilen, Mustafa Sarıgözoğlu (Dk. 87 Muhsin Polat), Doğukan Subaşı, Furkan Şan, Abdulkadir Sönmez, Artun Kütükçü, Özgür Sürer, Mehmet Batuhan Telsiz (Dk. 62 Anıl Arıcıoğlu), İsmail Can Fidan (Dk. 87 Yücel Yıldırım), Batuhan Yılmaz (Dk. 78 Burak Seres)
Gol: Dk. 66 Muhammed Emir Özbilen (Penaltıdan) (Tokat Belediye Plevnespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Mert Gündüz, Dk. 72 Çağan Kayra Erciyas (Fethiyespor)
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