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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:44
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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

        Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfez çıkışındaki ışıklardan start alıp, Kızılada açıklarından dönüş yaparak başladıkları noktada finişe ulaşmaya çalıştı.

        IRC ve IRCCHR sınıfı yatların "Coğrafi Rota" adı altında açık denizdeki mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle gece geç saatlere kadar devam etti.

        Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında bu akşam takdim edilecek.

        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

        Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

        - Coğrafi Rota Günü Yarışları

        IRC1: X-Prime/Vartan Arutyunyan

        IRC2: Fox-L/Aliaksandr Racheuski

        IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

        IRC4: Tokyo/Boris Burmentiev

        IRC5: Looping/Yury Shuvalov

        IRCCHR1: Aldebaran/Egor Ignatenko

        IRCCHR2: Esen Mila/Oleg Kuragin

        IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

        IRCCHR4: Kaçamak/Pavel Kucherkov

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