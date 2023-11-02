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        Fethiye'de deniz yüzeyindeki plastik atıklar toplandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz yüzeyinde biriken atıklar, Sahil Güvenlik ekibince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:44
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        Fethiye'de deniz yüzeyindeki plastik atıklar toplandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz yüzeyinde biriken atıklar, Sahil Güvenlik ekibince temizlendi.

        Fethiye Limanı'nda deniz yüzeyinde plastik şişe kirliliğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi.

        Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla su üzerindeki plastik şişe, poşet ve parçaları, plastik kova ve tenekeler toplandı.

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