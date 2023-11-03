Muğla'da kurulan "Filistin'e destek çadırı"nda çocuklara balon ve bayrak dağıtıldı Muğla'nın Menteşe ilçesinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla kurulan çadırda Memur-Sen üyelerince çocuklara balon ve bayrak verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla kurulan çadırda Memur-Sen üyelerince çocuklara balon ve bayrak verildi.

Sınırsızlık Meydanı'nda Muğla Birlik Hareketince Filistin'e destek çadırı kuruldu. Meydanda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıların anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiyi çok sayıda kişi ziyaret ederken, fotoğrafları inceleyen vatandaşlar yaşanan dramı yakından görme fırsatı buldu.

Kurulan çadırda nöbeti üstlenen Memur-Sen üyelerince de saldırılarda yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek amacıyla çocuklara Türkiye ve Filistin bayrakları ile balonu dağıtıldı.

Memur-Sen İl Başkanı Özcan Çiçek, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve katliamların hala sürdüğünü söyledi.

Dünyanın gözü önünde uluslararası savaş kurallarının hiçe sayıldığını ve sivillerin tek sığınağı hastane ve okulların dahi bombalandığını belirten Çiçek, kendilerinin de yaşanan drama farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara balon ve bayrak dağıttıklarını ifade etti.

Programa Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak ve sendika üyeleri de katıldı.