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        Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçına odaklandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:42 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:02
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        Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçına odaklandı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan, hedeflerinin taraftarın da desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılmak olduğunu söyledi.

        Çağdaş Bodrum Spor'a bu sezon katılan Berkay Genç ise ailevi bir ortama geldiğini kaydetti.

        Kendisinin de ilk Süper Lig tecrübesi olduğuna işaret eden Genç,"Ben de Süper Lig'e ilk defa adım attım ama sağ olsun kulübümüz, abilerim ve kardeşlerim bana her konuda yardımcı oluyor. Ben de elimden geleni yaparak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Maçlarda da inşallah daha iyi şeyler yapıp takıma en büyük katkıyı sağlayacağımı düşünüyorum." dedi.

        Çağdaş Bodrum Spor'da takıma bu sezon katılan Can Öğüt ise kulübün üçüncü senesinde büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

        Süper Lig'e yeni çıkan takımın zorlu maçlarla başlangıç yaptığını ve yeni takımda bir çok oyuncunun birlikte ilk defa oynadığını belirten Öğüt, "Takım sporlarında özellikle çok kolay değil böyle şeyler. O yüzden vakit geçtikçe, çok idman yaptıkça, birbirimize alıştıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Daha fazla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Özellikle iç sahamızda bence tehlikeli bir takımız. Daha da tehlikeli bir takım olacağız." diye konuştu.

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