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        Muğla'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:50 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:50
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        Muğla'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan M.E. ve H.İ.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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