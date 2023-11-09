Muğla'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı Muğla'nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan M.E. ve H.İ.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.