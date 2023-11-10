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        Bodrum açıklarında lastik bottaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:45 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:50
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        Bodrum açıklarında lastik bottaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 77 göçmeni kurtardı.

        Bodrum açıklarında ise görevli sahil güvenlik botu tarafından farklı zamanda düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

        Lastik bottaki 39 yabancı uyruklu bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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