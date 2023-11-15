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        Muğla'da kural ihlali yapan sürücüler "cayrokopter" ile tespit edildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:49 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:55
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        Muğla'da kural ihlali yapan sürücüler "cayrokopter" ile tespit edildi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca-Dalyan kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.

        Denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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