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        Bodrum'daki Bitez Barajı'ndaki atıklar bot yardımıyla temizlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki günlerde yağış nedeniyle derelerden sürüklenerek Bitez Barajı'nda biriken atıklar, belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:10
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        Bodrum'daki Bitez Barajı'ndaki atıklar bot yardımıyla temizlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki günlerde yağış nedeniyle derelerden sürüklenerek Bitez Barajı'nda biriken atıklar, belediye ekiplerince temizlendi.

        Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, baraj yüzeyinde ve dibinde oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmak amacıyla barajda temizlik yaptı.

        Bot yardımıyla barajın yüzeyindeki ve kenarlarındaki çöpleri toplayan ekipler, pet şişe olmak üzere çok sayıda plastik ve metal atık çıkardı.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, çevreyi koruma ve temiz tutma sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirtti.

        İlçeyi temiz tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Aras, "Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya ve çöplerini doğru bir şekilde bertaraf etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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