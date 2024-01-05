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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:14
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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Z'nin kaçak sigara ve elektronik sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir miktar kaçak ve elektronik sigara ile sahte sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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