Muğla'da altyapılarda yetişen çeşitli branşlarda sporculara malzeme desteği verildi

Muğla'da altyapılarda yetişen çeşitli branşlardaki sporculara malzeme desteği sağlandı.

Menteşe ilçesinde altyapıdaki yetenekli çocuk ve genç sporcuların akademik ve sportif eğitimlerine destek verilmesi ve sporcu beslenme ilkelerine göre beslenmeleri amacıyla Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca "Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi" hazırlandı.

Muğlaspor Kulübü ile ortak yürütülen proje kapsamında, ilçedeki 6 spor kulübünün altyapısında İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen 56 sporcu için futbol, satranç, tenis, voleybol, basketbol malzemeleri temin edildi.

Muğlaspor tesislerinde düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, spor olmadan eğitimin olamayacağını, sporun da eğitimin bir parçası olduğunu söyledi.

Eğitime, sağlığa, tarıma, spora destekler verdiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Tabi ki bu arada gençleri de unutmuyoruz. Aslında bütün destekler sizin için ama özellikle sporda da destekliyoruz. Hedefimiz öncelikle Muğlaspor'umuzu 3. Lige çıkarmak. Sizler de bu yoldan devam edeceksiniz. Sporun önemini, faydalarını gençlerimize, çocuklarımıza anlatmaya gerek yok. Sağlıklı bir yaşam sürebilmek, zinde kalabilmek, kötü alışkanlıklardan korunmak ve iyi bir insan, iyi bir vatandaş olabilmek için spor yapmalıyız. Sizler yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Hepinizi tebrik ediyoruz."

Konuşmaların ardından, altyapıdaki sporculara branşlarına göre malzemeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Çeşitli kategorilerde 150 sporcunun faydalanması amaçlanan proje kapsamında ilk etapta 56 sporcunun ihtiyaçlarının İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 495 bin lira harcanarak karşılandığı, diğer başvurularının da değerlendirilme aşamasında olduğu belirtildi.

Yetenekli sporcu çocuklara ve eğitmenlerine aile başı 8 bin 500 lira destek verilecek proje çerçevesinde ailelerine de ayni destek sağlanarak tüm gıda ihtiyaçlarının karşılanacağı, eğitim yardımları yapılacağı ifade edildi.

Törene, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Özden İşler, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğlaspor, Saburhanespor, Düğerek Güneşspor, Bayırspor, Menteşe İdmanyurduspor ve Yerkesikspor altyapı sorumluları ve sporcular katıldı.