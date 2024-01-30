Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tarihi Şeyh Camisi ve Külliyesi restore edilecek

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Şeyh Camisi ve Külliyesi'nin aslına uygun şekilde restore edileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tarihi Şeyh Camisi ve Külliyesi restore edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla’nın Menteşe ilçesindeki tarihi Şeyh Camisi ve Külliyesi'nin aslına uygun şekilde restore edileceği bildirildi.

        AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, yaptıkları ortak açıklamada, Müştakbey Mahallesi'ndeki Şeyh Camisi'nin 1565 yılında Şeyh Bedrettin tarafından yaptırıldığı belirtildi.

        Şeyh Camisi’nin 19. yüzyılda iki onarım geçirdiği, caminin konum itibarıyla tarihi kent merkezinde, turizm bölgesinde yer aldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Cami, çatısından su almakta ve özgün bezemeler zarar görmektedir. Su ve nem kaynaklı tahribatlar ve malzeme yorulmalarından dolayı Şeyh Camisi'nin özgün karakterinin kaybı söz konusudur. Bundan dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduk. Şeyh Camisi'nin tarihi dokusunun zarar görmemesi için acil restorasyona ihtiyacı olduğunu ilettik. Restorasyon talebimiz, olumlu karşılandı. Projesi hazırlandı. Hazırlanan proje ile Şeyh Camisi, hamam, şadırvan, hazire alanı, vakıf evi, kütüphane restore edilecek. Elektrik, sıhhi ve mekanik tesisat elden geçirilecek ve çevre düzenlemesi yapılacak. Muğla Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokol sonrası restorasyon için ihaleye çıkılacak."

        Tarihi ve kültürel eserlere sahip çıkmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Şeyh Camisi'nin restorasyonu şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun. Bu süreçteki ilgi ve destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural'a teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

        Benzer Haberler

        Sıla'nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak
        Sıla'nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak
        Marmaris'te yanan orman alanlarında tohumla yapılan çalışmalarda çimlenme b...
        Marmaris'te yanan orman alanlarında tohumla yapılan çalışmalarda çimlenme b...
        Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı
        Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı
        Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK
        Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK
        Muğla'da altyapılarda yetişen çeşitli branşlarda sporculara malzeme desteği...
        Muğla'da altyapılarda yetişen çeşitli branşlarda sporculara malzeme desteği...
        Muğla'da Jandarma Komutanlığı lojmanları ile tören ve atış alanına şehit ad...
        Muğla'da Jandarma Komutanlığı lojmanları ile tören ve atış alanına şehit ad...