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        Marmaris'te zabıta adayları zorlu spor testinde ter döktü

        Marmaris'te zabıta memuru adayları için sınav düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:37
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        Marmaris'te zabıta adayları zorlu spor testinde ter döktü
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        Marmaris'te zabıta memuru adayları için sınav düzenlendi.

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı.

        Türkiye'nin birçok ilinden müracaat edenlerden puanı yeterli olan 60 kişi, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. İlk olarak Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda uygulamalı sınavın zorlu parkurunda ter döken adaylar, spor testinin ardından sözlü mülakat ve yazılı sınava girdi.

        Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, sınavı kazanan 12 kişinin isimlerinin, gelecek günlerde açıklanacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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