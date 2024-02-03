CHP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü oldu

CHP'nin Parti Meclisi (PM) Marmaris Belediye Başkan adayı olarak Acar Ünlü'nün adını açıkladı.

Mevcut belediye başkanı Mehmet Oktay'ı aday göstermeyen parti meclisi, daha önce ilçe başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapmış Acar Ünlü'yü aday yaptı.

Marmaris'te 15 yıl belediye başkanlığı yapmış seçimlerde İYİ Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Ali Acar'ın (dayı) yeğeni olan Acar Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımın en heyecanlı ve gururlu günlerinden birini yaşıyorum. Bu büyük sorumluluğun altından sizlerden aldığım cesaret, destek ve Marmaris sevdamla kalkacağım. Marmarisimizi hakettiği yere hep birlikte taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.