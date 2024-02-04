Muğla'da beton mikserinin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Götür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yakınlardaki iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, önünden geçtiği sırada mikserin Götür'e çarpması ve bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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