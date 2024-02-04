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        Muğla'da beton mikserinin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:08
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        Muğla'da beton mikserinin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde dün akşam, B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu yaya Ecenur Götür'ün (21) ağır yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Yakınlardaki iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, önünden geçtiği sırada mikserin Götür'e çarpması ve bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Götür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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