Muğla'da beton mikserinin çarptığı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün beton mikserinin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün beton mikserinin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde, dün beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ecenur Götür (21), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.B. ise sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yaya Ecenur Götür'e çarpmıştı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür, sağlık ekibince kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
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