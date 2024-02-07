Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinde ikamet eden bir kişinin, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Suriye'de görev yapan ABD'li kadın asker olarak tanıtan şüpheli tarafından 1 milyon 950 bin lira dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramada 22 cep telefonu, 22 SIM kartı, 28 banka kartı, 3 hafıza kartı, 3 diz üstü bilgisayar, post cihazı, 4 bin 230 dolar, 1375 avro, 100 pound ve 18 bin 400 lira ele geçirilen zanlıların banka hesaplarına bloke konuldu.

Hesap hareketlerinde yapılan incelemede şüphelilerin 55 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.