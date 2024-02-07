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        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:29 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:31
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        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

        Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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