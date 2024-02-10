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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:33
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Erdoğan

        Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 29 Ahmet Aslan), Samet Yalçın, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 82 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 82 Omar İmeri), Celal Dumanlı (Dk. 71 Brazao), Burak Çoban

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 64 Samed Onur), Burak Süleyman, Donkor, Roshi, Simon (Dk. 77 Kasongo), Del Valle (Dk. 57 Dimitrov), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

        Kırmızı kart: Dk. 79 Roshi (Sakaryaspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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