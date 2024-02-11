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        Mega yat "Flying Fox", Fethiye Limanı'na demirledi

        Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:08
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        Mega yat "Flying Fox", Fethiye Limanı'na demirledi
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        Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.

        Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

        Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan "Flying Fox"un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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