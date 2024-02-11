Özel tasarlanan 100 metre kuyruklu kırmızı gelinlik, Fethiye'de tanıtıldı

Cumhuriyetin 100. yılı ve Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan, 100 metre kuyruğu bulunan kırmızı gelinlik, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tanıtıldı.

Moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı gelinlik, Beşkaza Meydanı'ndaki platformda manken Wilma Elles tarafından sergilendi.

Kuyruğu açılan gelinlik basın mensuplarına tanıtıldı.

Elles, gazetecilere, gelinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı renkte olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolaysıyla gelinliğin kuyruğunun 100 metre yapıldığını anlatan Elles, "Ne mutlu Türk'üm diyene… Çok şükür bunu ben de söyleyebiliyorum. Türkiye, Fethiye bir cennet. Buranın havası çok güzel. Fethiye çok değerli bir yer. Tatil yapmak için burayı tercih edebilirler." diye konuştu.

Gelinliğin satışından elde edilecek gelirin depremzede çocuklar için kullanılacağını aktaran Elles, "Bu da projeyi anlamlı kılıyor. Depremin üstünden bir sene geçti. Acımız hala büyük. Derin üzüntüler içindeyiz." dedi.