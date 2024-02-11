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        Fethiye'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 20 bin 106 lira ceza kesildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 20 bin 106 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:03
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        Fethiye'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 20 bin 106 lira ceza kesildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 20 bin 106 lira ceza uygulandı.

        Fethiye-Antalya kara yolunda bir kişinin motosiklet üzerinde yatarak ilerlediğini gören araç sürücüleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücü E.G'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

        Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 106, araç sahibine de 12 bin 977 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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