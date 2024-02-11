Fethiye'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 20 bin 106 lira ceza kesildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 20 bin 106 lira ceza uygulandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 20 bin 106 lira ceza uygulandı.
Fethiye-Antalya kara yolunda bir kişinin motosiklet üzerinde yatarak ilerlediğini gören araç sürücüleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücü E.G'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 106, araç sahibine de 12 bin 977 lira ceza kesildi.
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