Fethiye'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 20 bin 106 lira ceza kesildi

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 106, araç sahibine de 12 bin 977 lira ceza kesildi.

Fethiye-Antalya kara yolunda bir kişinin motosiklet üzerinde yatarak ilerlediğini gören araç sürücüleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.