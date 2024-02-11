Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

        Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Fethiye'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 20 bin 106 lira ceza kesi...
        Fethiye'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 20 bin 106 lira ceza kesi...
        Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali
        Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali
        Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı
        Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı
        Özel tasarlanan 100 metre kuyruklu kırmızı gelinlik, Fethiye'de tanıtıldı
        Özel tasarlanan 100 metre kuyruklu kırmızı gelinlik, Fethiye'de tanıtıldı
        Mega yat "Flying Fox", Fethiye Limanı'na demirledi
        Mega yat "Flying Fox", Fethiye Limanı'na demirledi
        Bodrum FK puana sevindi
        Bodrum FK puana sevindi