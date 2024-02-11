Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, deve güreşi festivalini izledi

Ayaydın'a AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, AK Parti Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya, MHP İlçe Başkanı Tunahan Ongun ve partililer eşlik etti.

Ayaydın, Milas Belediyesince Milas Arena'da düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve partililer tarafından karşılandı.

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