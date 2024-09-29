Bodrum'da 100 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekibi, farklı zamanlarda durdurdukları yelkenli tekne ve lastik botta aralarında çocukların da olduğu 100 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere ekipler yönlendirildi.

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