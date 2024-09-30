Fethiye'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Cennet Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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