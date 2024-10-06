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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:59
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.A idaresindeki 41 LH 811 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 AKM 341 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, B.A'nın kullandığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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