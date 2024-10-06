Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
B.A idaresindeki 41 LH 811 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 AKM 341 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, B.A'nın kullandığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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