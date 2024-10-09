Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-13 üstün tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı 37-22 kazandı.
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