Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Cup öncesi özel öğrenciler teknelerin yarış bayraklarını boyadı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ıncı kez düzenlenecek "Maximiles Black The Bodrum Cup"a katılan teknelerin yarış bayrakları, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın katılımı ve Yalıkavak Marina'nın desteğiyle hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Cup öncesi özel öğrenciler teknelerin yarış bayraklarını boyadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ıncı kez düzenlenecek "Maximiles Black The Bodrum Cup"a katılan teknelerin yarış bayrakları, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın katılımı ve Yalıkavak Marina'nın desteğiyle hazırlandı.

        Bodrum Sağlık Vakfı'ndan özel gereksinimli çocukların katılımıyla vakıfta düzenlenen etkinlikte, 21 Ekim'de başlayacak yarışlar öncesi tekne bayrakları boyandı.

        Özel notlar eşliğinde yarış teknelerine hediye edilecek bayraklar yarışlar sırasında renkli görüntüler ortaya çıkaracak.

        Bayrakları boyayan çocuklar 21 Ekim'de yarış startının verildiği anı da özel teknelerinden izleyebilecek.

        Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Yalıkavak Marina Genel Müdürü Erkan Güsar, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Yalıkavak Marina Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Orkhan İsmayilov ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Muğlaspor gol düellosunda elendi
        Muğlaspor gol düellosunda elendi
        Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Sarıyer kupada Muğlaspor'u penaltılarla geçti
        Sarıyer kupada Muğlaspor'u penaltılarla geçti
        Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırmayı de...
        Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırmayı de...
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası