Bodrum Cup öncesi özel öğrenciler teknelerin yarış bayraklarını boyadı

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Yalıkavak Marina Genel Müdürü Erkan Güsar, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Yalıkavak Marina Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Orkhan İsmayilov ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban da katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ıncı kez düzenlenecek "Maximiles Black The Bodrum Cup"a katılan teknelerin yarış bayrakları, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın katılımı ve Yalıkavak Marina'nın desteğiyle hazırlandı.

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