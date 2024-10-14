Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları eylem yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü pilotları İlçe Sportif Turizm Kurulu'na tepki gösterdi.

İlçedeki Babadağ'dan ticari yamaç paraşütü uçuşu yapan bir grup pilot, Beşkaza Meydanında toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, ticari tandem (ikili) uçuş standartlarının, yönetmelik, kural ve disiplin süreçlerinin İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından belirlendiğini söyledi.

Bazı firmaların haksız cezaya tabi tutulduğunu, kayırmalar olduğunu iddia eden Yıldırım, bunun da kurul üyesi bir kişinin ikili ilişkilerinden kaynaklandığını ileri sürdü.