Marmaris'e iki kruvaziyerle 1401 yolcu geldi

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bodrum Limanı'ndan gelen Palau bayraklı, 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande"de ise tamamı Rus uyruklu 1030 yolcu ve 700 personelin yer aldığı öğrenildi.

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