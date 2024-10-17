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        Marmaris'e iki kruvaziyerle 1401 yolcu geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" ve "Astoria Grande" isimli kurvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:47
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        Marmaris'e iki kruvaziyerle 1401 yolcu geldi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" ve "Astoria Grande" isimli kurvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

        Yunanistan'ın Volos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğunluğu ABD'li 371 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

        Bodrum Limanı'ndan gelen Palau bayraklı, 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande"de ise tamamı Rus uyruklu 1030 yolcu ve 700 personelin yer aldığı öğrenildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

        Gemilerin, gece saatlerinde demir alarak ilçeden ayrılması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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