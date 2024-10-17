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        Bodrum'da polis ve zabıta ekipleri kötü görüntü oluşturan motosikletleri kaldırdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve zabıta ekipleri yaptığı ortak çalışmayla kötü görüntü oluşturan motosikletleri bulunduğu yerden kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:19
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        Bodrum'da polis ve zabıta ekipleri kötü görüntü oluşturan motosikletleri kaldırdı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve zabıta ekipleri yaptığı ortak çalışmayla kötü görüntü oluşturan motosikletleri bulunduğu yerden kaldırdı.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hem kaldırıma hem de yol üzerine gelişi güzel bırakılarak yaya geçişini ve araç trafiğini olumsuz etkileyen motosikletlerden şikayetçi olan vatandaşlar durumu Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

        Trafik zabıta ekipleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle şikayet konusu bölgeye gitti.

        Bölgede bulunan motosiklet tamircilerinin önündeki 17 motosikletin sahiplerine ulaşılarak kaldırılması sağlandı. Sokak ve kaldırım üzerinde bulunan beşi plakasız 11 motosiklet ise çekici ile trafik otoparkına götürüldü. Motosikletlerden birinin ise yakalanması olduğu tespit edildi.

        Çalışma sırasında zabıta ekipleri, cadde boyunca işletmeleri dolaşarak görüntü kirliliğine karşı uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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