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        Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:26
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        Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Turgay K'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kadir Anmaz idaresindeki 48 LY158 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Anmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Anmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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