Yolcu gemileri "Marella Discovery" ve "Europa" Marmaris'e geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" ve "Europa" adlı kruvaziyerler, çıktıkları tur kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine uğradı.

Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan "Marella Discovery"de çoğu İngiliz 1847 yolcu ve 748 personel bulunduğu belirtildi.

İzmir Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren ve 300 Alman yolcu taşıyan "Europa" ise limanda yer olmadığı için körfeze demir attı. Yolcular teknelerle limana getirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı. Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan "Marella Discovery"den ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.