Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cumhuriyet Bayramı töreni için Beşkaza Meydanı'nda görevlendirilen polis memuru Uğur Yıldırım'ı bir çocukla oynayan "gölge" isimli kurt köpeği sağ elinden ısırdı.
Yıldırım'ı ısıran köpeği görevli polis memurları uzaklaştırdı.
Yaralanan polis memuru Yıldırım, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocukla oynarken bir anda polise saldırması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.