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        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yıldız'dan açıklama:

        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Bodrum'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin asılmasına tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Tuna Işın'ı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:47
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        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yıldız'dan açıklama:
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        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Bodrum'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin asılmasına tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Tuna Işın'ı eleştirdi.

        Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında, Bodrum'daki Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama töreninde Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağının yanına halkın oyları ile seçilmiş 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılmasının kendilerinin talebi üzerine değil, Kaymakamlığın yönetmelik hükümlerine uygun bir uygulama olduğunu ifade etti.

        Mevkidaşı CHP İlçe Başkanı Tuna Işın'ın konuya ilişkin sadece Bodrum'da bu uygulamaya gidildiği açıklamasının büyük bir talihsizlik olduğunu ve bunun da doğru olmadığını belirten Yıldız, şu açıklamada bulundu.

        "Sadece Bodrum'da değil, Türkiye'nin her yerindeki tören alanlarında Atatürk ve Türk bayrağının yanında halkın oyları ile seçilmiş bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılması uygulamada olan yönetmelik hükmüdür. Bunu uygulayan da AK Parti ilçe teşkilatı değil, Bodrum Kaymakamı Sayın Mustafa Çit'tir. CHP İlçe Başkanı Sayın Tuna Işın, keşke konuyu araştırıp yasal boyutunu öğrenip açıklamasını öyle yapsaydı. En azından Bodrum Kaymakamına kafasından geçirdiklerini sorsaydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı sadece CHP'nin değil, bizlerin ve 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak değeridir. Olayın doğrusu budur."

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