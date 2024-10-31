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        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:15
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        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde ikamet eden T.Y. (44), polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Y'yi (50) öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

        Eve giden sağlık ve polis ekipleri, kadının yatak odasında darbedilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Yasemin Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Çiftin yaklaşık 1 yıldır evli olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine çıkarıldığı Marmaris Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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