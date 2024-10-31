GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Eve giden sağlık ve polis ekipleri, kadının yatak odasında darbedilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Yasemin Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde ikamet eden T.Y. (44), polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Y'yi (50) öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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