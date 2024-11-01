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        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci gün yarışlarıyla şampiyonlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:37
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        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci gün yarışlarıyla şampiyonlar belli oldu.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.

        Beşinci gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre start vermesinin ardından körfezde ve açık denizde yarıştı.

        IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, son günü tek yarışla tamamladı. Yelkenli yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

        MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere, keyifle başladıkları yarış haftasında her gün rüzgarın yarış yapmaya imkan sağladığını belirterek, yelkencilerin güzel bir hafta yaşadıklarını belirtti.

        Yatların 5 gün boyunca iki grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında verilecek.

        Yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        IRC1: Tavatuy-Pavel Kuznetsov

        IRC2: Rossko Racer-Timofev Zhbankov

        IRC3: ST.Anna-Vlas Kadetov

        IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

        IRC5: Zacapa-Selim Kakış

        IRC6: Lettland-Igor Bukovskis

        IRCCHR1: Deneb-Andrey Novikov

        IRCCHR2: Capella II-Dmitry Komarov

        IRCCHR3: Before Sunrise-Andrei Morozov

        IRCCHR4: Kaçamak-Olga Koriakova

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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