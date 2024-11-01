Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Marmaris'te görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilip, durdurulan lastik bottaki 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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