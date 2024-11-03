Muğla açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 18 yabancı uyruklu kurtarıldı

Karadan ulaşımın olmadığı Alagelmesi koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, durdurdukları yelkenli teknede 11'i çocuk 45 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

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