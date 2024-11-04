Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Gökova Körfezi'nde yasa dışı avcılığa izin verilmiyor

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış timi, Gökova Körfezi'nde sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökova Körfezi'nde yasa dışı avcılığa izin verilmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış timi, Gökova Körfezi’nde sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla denetim yapıyor.

        Ekiplerin Gökova Körfezi Çamlı Limanı bölgesinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında balıkçılığa kapalı alanda yasa dışı avcılık yapıldığı tespit edildi.

        Denetimde, avlanma yasağını ihlal eden balıkçılara ait 20 sepete el konuldu.

        Müdürlük yetkilileri, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması ve etkin yönetim için denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden Yade'nin adı Bodrum'daki müzik atölyesinde yaşat...
        Depremde hayatını kaybeden Yade'nin adı Bodrum'daki müzik atölyesinde yaşat...
        Depremde ölen Yade Hilal'in adı müzik atölyesinde yaşayacak
        Depremde ölen Yade Hilal'in adı müzik atölyesinde yaşayacak
        Muğlalı bisikletçi, depremzede çocuklar için 8 günde 1080 kilometre pedal ç...
        Muğlalı bisikletçi, depremzede çocuklar için 8 günde 1080 kilometre pedal ç...
        İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Muğla'da antik kentleri görüntüledi
        İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Muğla'da antik kentleri görüntüledi
        Muğla'da gönüllü gençler okullarda çömlekçilik eğitimi veriyor
        Muğla'da gönüllü gençler okullarda çömlekçilik eğitimi veriyor
        Milas'ta memesinde tümör olan köpek ameliyat edildi
        Milas'ta memesinde tümör olan köpek ameliyat edildi