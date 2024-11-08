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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:25
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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

        Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan kiralık villaya yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, çok sayıda fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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