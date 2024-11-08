Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan kiralık villaya yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, çok sayıda fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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