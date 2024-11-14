Türk-Hollanda Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan daha dikiliyor

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince, Türk-Hollanda Dostluğunun 100. yılındaki kutlama etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Marmaris ilçesine 10 bin fidan dikiliyor.

Türkiye ve Hollanda arasında 1924'te imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla, İçmeler Mahallesi'ndeki 2022 yılında oluşturulan Türkiye-Hollanda Dostluk Ormanı'nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Konuşmasını Türkçe gerçekleştiren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, fidan dikimi yapanlara "kolaylık" diledi.

Wijnands, daha önceki yıllarda oluşturulan hatıra ormanında her yıl fidan diktiklerini hatırlatarak, "Bugün Marmaris'te 100 yıllık dostluğumuzu kutlamaktayız. Bu özel bağları daha da güçlendirmek için bir araya geldik. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar yaşayacak." diye konuştu.