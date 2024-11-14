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        Bodrum'da "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan Erol Ağan'ın heykelinin açılışı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan merhum Erol Ağan'ın anısına heykeltıraş Selçuk Yazıcı tarafından yapılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:25
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        Bodrum'da "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan Erol Ağan'ın heykelinin açılışı yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan merhum Erol Ağan'ın anısına heykeltıraş Selçuk Yazıcı tarafından yapılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olan, Bodrum'un Gulet Kültürü'nü dünyaya tanıtan usta denizci Erol Ağan'ın heykeli, Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen özel bir törenle açıldı.

        Törene Muğla ve Bodrum protokolünün yanı sıra Ağan ailesi, denizcilik camiasının önemli isimleri katıldı.

        Törende, Erol Ağan'ın denizciliğe olan tutkusu, Bodrum ve Türkiye denizcilik sektörüne yaptığı katkılar, onu yakından tanıyanların konuşmalarıyla anlatıldı.

        Erol Ağan'ın heykeli, ustaya duyulan saygının sembolü olarak Ağanlar Tersanesi'nin girişinde yerini aldı.

        Etkinlikte çeşitli yöresel yiyecek ikramları da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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