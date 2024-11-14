Bodrum'da pedallar cami sevgisiyle çevrildi

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın startı sonrası başlayan bisiklet turunda çok sayıda kişi Kızılağaç Gerenkuyu mevkiinden Yalıçiftlik Aşağı Camiye kadar cami sevgisiyle pedal çevirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında Bodrum Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) Gönüllüleri'nin de katkılarıyla "Kendine İylik Yap Bisikletini Al Gel" sloganıyla "Pedal Çevir Adım At" etkinliği gerçekleştirildi.

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