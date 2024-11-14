ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:BodrumSpor
Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Krajisnik 10, Traylor 15, Pelin Derya Bilgiç 25, Melis Gülcan, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek 3, Melis Gülcan, Yağmur Taşar 13, Gizem Tüzün 2, Başak Gemalmaz 2
OGM Ormanspor: Sutton 18, Berger 13, Manolya Kurtulmuş 15, Aokuso 20, Sissoko 11, Esra Ural Topuz, 4, Zeynep Gül 9, Duygu Özen 6, İdil Türk 1, Şevval Yaman, Azra Yayla
1. Periyot: 12-29
Devre: 32-52
3. Periyot: 58-76
MUĞLA
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