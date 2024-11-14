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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:17
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:BodrumSpor

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Krajisnik 10, Traylor 15, Pelin Derya Bilgiç 25, Melis Gülcan, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek 3, Melis Gülcan, Yağmur Taşar 13, Gizem Tüzün 2, Başak Gemalmaz 2

        OGM Ormanspor: Sutton 18, Berger 13, Manolya Kurtulmuş 15, Aokuso 20, Sissoko 11, Esra Ural Topuz, 4, Zeynep Gül 9, Duygu Özen 6, İdil Türk 1, Şevval Yaman, Azra Yayla

        1. Periyot: 12-29

        Devre: 32-52

        3. Periyot: 58-76

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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